Москва, 13 сентября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Режиссёр постановки «Косметика врага» ищет замену для актрисы Мирославы Карпович, которая исполняла в ней главную роль. Об этом 13 сентября пишет StarHit.

Кадр из интервью Мирослава Карпович

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы появился второй состав. Мира и раньше так работала — с заменами», — рассказал режиссёр Александр Баршак. При этом, как отмечает издание, руководство решило найти замену именно для Мирославы Карпович, а у главного героя, которого играет Павел Прилучный, «сменщика» не планируется».

ИА REGNUM напоминает, что в Сети ходили слухи о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович. Однако актёры их не подтверждали. В августе 2022 года Прилучный женился на коллеге Зепюр Брутян.