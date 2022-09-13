Москва, 13 сентября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. После кратковременного провала на старте 13 сентября нефть вернулась к росту, демонстрируя восходящий уклон четвертую сессию подряд, заявила корреспонденту ИА REGNUM специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Нефть марки Brent снова тестирует отметку $95 за баррель, которая ограничила подъем в начале недели.

Медвежьи факторы, во главе которых стоят риски для мирового спроса и потребления, никуда не исчезли, а только лишь компенсировались на данном этапе за счет ослабления доллара в сочетании с пробуксовкой ядерной сделки с Ираном — сам Вашингтон признал низкую вероятность заключения соглашения в ближайшее время.

Таким образом, как только американская валюта возобновит подъем в направлении новых многолетних вершин, нефтяные фьючерсы рискуют вернуться к снижению, в пользу которого также говорит ситуация в Китае, где многие провинции остаются в режиме локдаунов, а это негативно сказывается на перспективах спроса.

Кроме того, устойчивому росту нефти не способствует и политика Центробанков, которые энергично занимаются ужесточением, тем самым усиливая рецессионные риски.

В предстоящие дни США опубликуют статистику по запасам нефти, и если объемы продолжат увеличиваться, это затруднит дальнейшее удорожание черного золота.

В ближайшей перспективе некоторую поддержку рынку нефти может оказать инфляционный отчет из США, если подтвердит замедление роста потребительских цен и усилит давление на доллар.

Ориентиром для покупателей выступает отметка $100, тогда как ближайшая поддержка проходит в районе $92», — пояснила эксперт.

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