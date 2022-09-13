Париж, , 13:10 — REGNUM Заседание Совета безопасности ООН созовёт Франция из-за обострения ситуации на границе Армении с Азербайджаном. Об этом 13 сентября сообщает агентство AFP со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

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Отмечается, что власти Франции обратятся к Совету безопасности ООН по поводу столкновений на границе между Арменией и Азербайджаном, в результате которых погибли не менее 49 армянских военных.

«Франция вынесет эту ситуацию на обсуждение Совета безопасности ООН, в котором она на данный момент является председателем», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан пытается нивелировать трёхстороннее заявление об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе, которое было подписано 9 ноября 2020 года.