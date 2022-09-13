Рига, 13 сентября, 2022, 13:09 — ИА Регнум.

Следы на снегу

Известный латвийский метеоролог Янис Траллис поделился прогнозом погоды на сентябрь. По его мнению, опубликованному в социальных сетях, нынешний сентябрь окажется холоднее обычного, а среднемесячная температура ниже показателей последних лет.

Траллис допустил осадки в виде мокрого снега ближе к октябрю и сослался в своем мнении на европейских коллег: «Хотя раньше этого не предсказывали, сейчас похоже, что весь сентябрь будет холодным. На спутниковом снимке последний прогноз ECMWF (Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды) на 20 сентября — идут воздушные массы из Арктики, местами возможен даже мокрый снег».

Он добавил, что другие метеорологические службы в целом подтверждают такой негативный прогноз.

В середине сентября 2022 года в Латвии сохраняется прохладная, мало солнечная погода, кратковременные дожди. Из-за большой облачности температура воздуха ночью падает до +5 градусов, максимальная температура воздуха днем составляет +11.+17 градусов.