Москва, 13 сентября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Киевские боевики, согласно поступающей информации, проводят карательные действия в отношении мирных жителей Харьковской области, что является возмутительным. Об этом 13 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Что касается жителей Харьковской области, то, действительно, по поступающей информации, сейчас там много карательных действий, которые не укладываются ни в какие рамки. Людей пытают, над людьми издеваются. Это, конечно, возмутительно», — сказал он.

Также представитель Кремля подчеркнул, что специальная военная операция Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР будет продолжена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день в России не идёт речь о мобилизации.