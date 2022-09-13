Москва, , 13:08 — REGNUM Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за прошедшие сутки поражены 12 пунктов управления ВСУ, сообщили 13 сентября в Министерстве обороны РФ.

ВКС РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что пункты управления были поражены в районах населённых пунктов Серебрянка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Веселое, Соледар, Зайцево и Павловка Донецкой Народной Республики, Успеновка и Гуляйполе Запорожской области, Широкое, Киселевка и Новогригоровка Николаевской области. Также были уничтожены 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 152-х районах.

Кроме того, за сутки было уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Павловка и Темировка Запорожской области, Новополь Донецкой Народной Республики, Великое Артаково и Оленовка в Николаевской области.