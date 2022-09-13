Москва, 13 сентября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету палаты парламента провести парламентские слушания в Нижнем Новгороде по вопросу развития речного сообщения, передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

«Сегодня также существует большой запрос на развитие речного сообщения. Валентина Владимировна Терешкова инициировала создание депутатской группы «Большая Волга». Валентина Владимировна, спасибо вам за это. И мы вместе могли бы с вами, с депутатами, которые представляют волжские регионы, обратить внимание и сделать все для того, чтобы Волга жила», — сказал Володин, открывая осеннюю сессию Госдумы.

Он считает важным, чтобы вновь стали по Волге ходить пассажирские суда, сообщение восстановилось между регионами.

«Здесь есть успешный опыт Нижегородской области, есть что изучать, анализировать. Они, действительно, многого смогли достичь, отдать должное губернатору региона, который поставил решение этого вопроса во главу угла. И достижения очевидны. В этой связи правильно провести выездные парламентские слушания в Нижнем Новгороде, пригласив представителей правительства, госкорпораций, регионов, обсудить вопрос, а затем выйти на принятие решения», — заявил Володин.