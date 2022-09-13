Ставрополь, 13 сентября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Ставропольском крае после пожара в заказнике «Приозерный», из-за которого огонь распространился на жилые дома, объявлен режим чрезвычайной ситуации. Постановление об этом подписал 12 сентября губернатор края Владимир Владимиров.

ФБУ «Авиалесоохрана» Пожар

«В связи с ландшафтным пожаром, на территориях государственного природного заказника краевого значения «Приозерный», урочища «Сенгилеевское озеро», и дальнейшим его распространением на жилые дома <…> постановляю ввести режим ЧС», — сказано в документе.

Напомним, пожар в природном заказнике неподалеку от Ставрополя произошел 25 августа. Огонь распространился на территории около 300 гектаров, были повреждены два жилых двухквартирных дома и одна квартира в двухэтажном здании.

Власти региона оказали погорельцам материальную помощь — в размере по 27 тыс. рублей, кроме того, им помогают в восстановлении документов и ремонте жилья.