Москва, 13 сентября 2022, 13:07 — REGNUM Населенный пункт Киселевка остается под контролем российской армии. Об этом 13 сентября сообщил заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, все заявление Киева о том, что он занял этот населенный пункт не отвечают реальному положению дел и являются информационным вбросом.
«Киселевку Киев говорил сегодня занял. А выложил оттуда видео — никто ни на сантиметр оттуда не ушел. Городу Херсон ничего не угрожает. Нога нацистов в Херсон не вступит», — сказал Стремоусов.
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