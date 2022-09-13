Москва, 13 сентября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Населенный пункт Киселевка остается под контролем российской армии. Об этом 13 сентября сообщил заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, все заявления Киева о том, что он занял этот населенный пункт, не отвечают реальному положению дел и являются информационным вбросом.

«Киселевку, Киев говорил, сегодня занял. А выложил оттуда видео — никто ни на сантиметр оттуда не ушел. Городу Херсону ничего не угрожает. Нога нацистов в Херсон не вступит», — сказал Стремоусов.