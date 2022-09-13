Рига, 13 сентября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Государственные чиновники Латвии предпочитают не отвечать на вопрос масс-медиа о том, может ли крупнейшее газовое предприятие страны «Латвийский газ» (Latvijas gаze — LG) оказаться под санкциями Евросоюза. Об этом сообщило местное бизнес-издание bb. lv.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ в доме

Журналисты издания считают, что на эту тему «нужно не просто говорить, а даже кричать». И объяснили, почему.

Санкции Евросоюза предусматривают, что санкциям подлежат компании, находящиеся в собственности (более 50%) или под контролем лиц, подконтрольных России. Контроль означает возможность назначать большинство своих представителей в совет или правление предприятия и через них контролировать его деятельность. Критерии можно найти и в Регламенте Совета ЕС № 833/2014.

В разъяснении МИД Латвии по санкциям, примененным к России, есть специальный раздел о Latvijas gаze. В этом разделе сказано, что, судя «по публичной информации». «Газпром» не является мажоритарным акционером, и поэтому LG не считается компанией, находящейся под санкциями.

В ответ на этот издание bb. lv заявило, что само объяснение, основанное на «публичной информации», выглядит странно, ведь куда точнее об акционерах могут сказать принимаемые ими решения: «Тот факт, что в правлении LG, состоящем по уставу из 11 человек, большинство, или шесть членов составляют люди, лояльные к «Газпрому», не привлек внимание ни одного латвийского учреждения».

«Латвийские власти без объяснения причин делают упор только на критерий права собственности, но, вероятно, намеренно забывают о втором критерии — контроля — и, соответственно, не применяют его к Latvijas gаze», — отмечают журналисты, предупреждая, что такая избирательность может сыграть плохую службу властям Латвии.

Ведь если ЕС пойдет до конца в противостоянии с российскими газовым гигантом, то статус АО «Латвийский газ» может кардинально измениться.