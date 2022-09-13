Москва, , 13:05 — REGNUM Пользовались телемедицинскими услугами 17% жителей России. Готовы воспользоваться сервисами телемедицины 80%. Таковы результаты совместного исследования аналитического центра НАФИ и компании «РЖД-Медицина».

Телемедицина (с) Официальный сайт Мэра Москвы

Получать результаты анализов и диагностики в удаленном формате готовы получать 56% граждан, экстренную консультацию врача — 53%. плановые и повторные консультации врачей — 52%.

С помощью телемедицины хотят находиться на постоянном наблюдении врача, например, при диабете или сердечных заболеваниях 46% опрошенных. На дистанционное послеоперационное наблюдение могут решиться 37%.

Опрос проведён в июне 2022 года среди 1600 граждан 18 лет и старше в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, почти каждый второй житель России (38%) не хочет обращаться за консультацией врача через интернет.

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