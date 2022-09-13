Алжир, 13 сентября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун направил официальное приглашение эмиру Катара Тамиму бин Хамаду Аль Тани принять участие в работе 31-й очередной сессии Лиги арабских государств (ЛАГ). Об этом сообщает официальная алжирская газета El-Bilad.

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По данным журналистов, послание вручил министр энергетики и горнодобывающей промышленности Алжира Мохаммед Аркаб, который был принят эмиром Катара в качестве специального посланника.

Перед этим Аркаб посетил Кувейт и передал аналогичное приглашение эмиру Кувейта шейху Навафу аль-Ахмаду аль-Джаберу ас-Сабаху. Как ожидается, оба политика будут представлять свои страны на саммите, который пройдёт в Алжире 1−2 ноября.

Ранее аналогичные приглашения были направлены президентам Египта и Палестины.