Москва, , 13:04 — REGNUM Российские военные сбили вертолёт Ми-8 киевских боевиков. Об этом 13 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

Вертолёт Ми-8 Florstein

«Авиацией ВКС России в районе населённого пункта Очаков Николаевской области уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил [киевского режима]», — говорится в новой сводке , опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Дроны были уничтожены в районах населённых пунктов Барвинок и Петровка Херсонской области, Киселёвка Николаевской области, Каменское, Зализничное Запорожской области, а также Владимировка Донецкой Народной Республики.

Также в воздухе уничтожены семь реактивных снарядов в районах населённых пунктов Новая Каховка и Киселевка Херсонской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября российские истребители у села Константиновка Николаевской области сбили штурмовик Су-25 воздушных сил киевского режима.