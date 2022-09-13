13 сентября 2022 | Время чтения 6 мин

«Поскольку киевский режим не признается в запрете русского языка, в уничтожении русских и их геноциде (по определению ООН), то понять действия Донецка действительно можно».

Анатолий Кошкин, , 14:34 — REGNUM Для японцев честный рассказ о том, что происходит в Донбассе и бывшей УССР в целом, довольно необычное явление. Тем более когда такой рассказ появляется в популярном издании. Такую возможность предоставил широкой публике журнал Daily Shincho, поместив на своих страницах репортаж посетившей Донецкую Народную Республику соотечественницы, проживающей в России.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Едва ли есть необходимость отмечать, что начиная с 2014 года отражающие политические и идеологические воззрения правящих кругов японские ведущие СМИ убеждают японцев в том, что Москва «незаконно» силой «аннексировала» Крым, поддержала «сепаратистский режим» в Донбассе, а теперь еще бросила свои мощные вооруженные силы для захвата всей территории бывшей УССР. При этом мало кто среди японских журналистов осмеливается разъяснять, что российское правительство было поставлено в безвыходное положение. Когда США и их приспешники в НАТО, кстати, включая и Японию, открыто вели дело к тому, чтобы создать на территории бывшей УССР военный плацдарм, с которого в непосредственной близости от жизненно важных центров России угрожать нашей стране и народу уничтожением. Не акцентируется и внимание на том, что Москва еще в декабре прошлого года, что называется, по-хорошему просила США и «коллективный Запад» учесть озабоченность русских и не расширять дальше НАТО на восток, в сторону нашей страны. Прислушайся тогда Запад к этой озабоченности, никакого «российского вторжения» не было бы.

Так как аккредитованные в Москве корреспонденты японских СМИ, насколько мне известно, пока избегают посещать ДНР и ЛНР и объективно разбираться в том, что действительно происходит в Донбассе, редакция Daily Shincho прибегла к репортажу журналистки Асуки Токуямы.

Асука Токуяма Цитата из видео «Japan journo Asuka Tokuyama in Russia-controlled Zaporozhia, former Ukraine»

Свое повествование японка начинает с сообщения о том, что теперь фешенебельное посольство Японии будет соседствовать с посольством ДНР, республики, которую Токио, как и другие проамериканские государства G7, отказываются признавать.

«У посольства Японии в Москве появился «сосед». Через дорогу напротив нашего дипломатического представительства официально открылось посольство Донецкой Народной Республики. Бои в ДНР тогда шли ожесточенные, посольство было занято поддержкой эвакуированных и беженцев, поэтому торжественная церемония (открытия) не проводилась.

Донецкая Народная Республика родилась в мае 2014 года, когда донбасские пророссийские группировки провозгласили независимость примерно одной трети Донецкой области [б. УССР] на востоке страны (включая Донецк, крупнейший город в регионе). Его население составляет около 2,2 миллиона человек, что равняется половине всего населения области. Прошло восемь лет после того, как ДНР была выведена из-под юрисдикции [б. УССР]. С тех пор никто не признавал ее как страну. И, наконец, 21 февраля нынешнего года Россия признала независимость Донецкой Народной Республики. В ДНР проживает 40% русских, но более 70% говорят на русском языке как на родном. Сирия и Северная Корея — единственные государства — члены ООН, которые, кроме России, буквально совсем недавно признали ДНР в качестве самостоятельного государства», — рассказывает Токуяма японским читателям.

Видимо, в редакции Daily Shincho долго решали, помещать ли репортаж Токуямы на страницах своего издания, ибо поездку в Донбасс журналистка совершила еще в середине июня, когда «в Донецке по всему городу благоухали розы. В парке болтали бабушки, продавая цветы и вкусную домашнюю еду. Царил совершенно мирный пейзаж».

Однако это была внешняя идиллия. Ибо, как признает японка, в обычной повседневной жизни города присутствуют и такие ужасы, как школы, лежащие в руинах, на которые больно смотреть. Свежа память об обычных людях, погибших от снарядов и ракет, выпущенных по обычному рынку как раз в то время, когда там находилось больше всего людей.

Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Токуяма посетила и освобожденный от неонацистов Мариуполь, где встретилась для беседы с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

Журналистка рассказывает:

«В интервью в Мариупольском порту под палящим солнцем господин Пушилин сказал: «Мы получаем помощь от России в восстановлении разрушенной инфраструктуры города. Даже на то, чтобы специалисты вынесли заключение, какие из разрушенных зданий можно частично восстановить, а какие придется полностью снести и отстроить заново, требуется много времени. Обследовать приходится буквально каждый дом».

В то время власти организовывали масштабные перезахоронения людей, погибших во время сражений в Мариуполе. Поскольку многие из них были похоронены «кое-как, в неглубоких, наспех вырытых могилах, их приходится массово перезахоранивать в соответствии с установленными санитарными нормами в нормальных могилах».

Рассказала Токуяма и о том, что «город Мариуполь и прилегающая к нему морская акватория сильно загрязнены различными отходами, в первую очередь образовавшимися вокруг металлургического завода «Азовсталь». Из них многие являются канцерогенными. Эти вредные отходы и мусор составляют одну из причин роста числа раковых заболеваний в городе. В моих беседах с жителями практически все собеседники высказываются против восстановления этого металлургического комбината. Лидер ДНР выразил намерение властей возродить Мариуполь как пляжный курорт, воспользовавшись его прекрасным расположением на берегу Азовского моря».

На вопрос о перспективах жизни города он ответил, что многие жители, ставшие вынужденными беженцами из-за военных действий, сейчас возвращаются в ДНР. В целом, по оценке Пушилина, жизнь в республике начинает возвращаться в прежнее русло.

В репортаже Токуяма избегает каких-либо политических оценок, сосредоточив внимание в первую очередь на вызванных военными действиями проблемах простых жителей Донбасса. Она в этом открыто признается:

«Прошло полгода с начала специальной военной операции России в [б. УССР]. Я вижу в японских СМИ большое количество материалов по этому вопросу. Но, когда я разговариваю с людьми, находящимися в этом водовороте жестоких событий, мне не хочется делать больших обобщений. Когда я писала эту статью, в небольшой деревне на севере ДНР под артиллерийским обстрелом погибли 13 спасателей. И это заставило меня вновь остро почувствовать то, что эти полгода не являются какой-то определенной временной вехой».

Разрушенное здание в ДНР Никита Третьяков © ИА REGNUM

Мне эта особенность японской журналистики, да и анализа политологов, хорошо известна, когда авторы избегают однозначных суждений и выводов, предоставляя читателям самим приходить к заключениям. Однако сам факт публикации репортажа Токуямы-сан свидетельствует о том, что и в недружественной нашей стране Японии пробивается стремление разобраться, почему и зачем российская высшая власть приняла решение проводить спецоперацию в бывшей УССР, только ли Москва виновна в трагедии братоубийственной войны двух славянских народов.

В связи с этим небезынтересны отклики японских читателей репортажа Асуки Токуямы, часть которых приводит «ИноСМИ»:

кha: «Я очень ценю такие статьи, предлагающие объективные точки зрения, которых нет в других публикациях».

tак: «Россия или [б. УССР]? Я думаю, что для людей это нелегко — полностью разорвать все связи по каким-то национальным, идеологическим или экономическим причинам, проживая бок о бок друг с другом. Лучше всего было бы, если бы все смогли вместе смеяться, жить и даже стареть. Но это очень сложно. Я молюсь, чтобы мир вернулся туда как можно скорее».

nkf: «Интересно».

Jcr: «Поскольку [б. УССР] не признается в запрете русского языка, в уничтожении русских и их геноциде (по определению ООН), то понять действия Донецка действительно можно».

wiz: «Я уверен, что в этом регионе есть определенные ограничения на работу журналистов, но хотел бы услышать больше голосов живущих здесь совершенно простых пророссийски настроенных людей. Здешние (японские) лидеры как бы там ни было, не будут говорить ничего, кроме пропаганды».