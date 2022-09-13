Москва, 13 сентября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Российский гимнаст, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян готовится выступить на Всероссийской спартакиаде в конце сентября. Об этом 13 сентября он сообщил журналистам.

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Далалоян рассказал, что у него остаются проблемы с ладонями, поэтому он вынужден тренироваться в бинтах.

«Но на подготовке это в целом не отражается. Продолжаю тренироваться, готов выступать на Спартакиаде», — сказал спортсмен.

Турнир по спортивной гимнастике в рамках Спартакиады состоится в Казани с 24 сентября по 1 октября.

В апреле Далалоян снялся с соревнований на чемпионате России в Казани после победы в личном многоборье. Причиной стали многочисленные повреждения кожного покрова ладоней и мозоли.