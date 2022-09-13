Москва, 13 сентября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов призвал ввести режим контртеррористической операции (КТО) в регионах России, граничащих с бывшей УССР, передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Миронов

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«Считаю правильным, если будет на этих приграничных территориях России ввести режим КТО со всеми вытекающими последствиями», — сказал Миронов в ходе пленарного заседания Госдумы.

«Мы обязаны защитить наших граждан и вынужденных беженцев в том числе из Харьковской области», — подчеркнул парламентарий.

С начала российской военной спецоперации киевские националисты не раз устраивали диверсии в приграничных областях России.

В Белгородской, Курской и Брянской областях, в некоторых районах Воронежской области и Краснодарского края, а также на севере Крыма ввели желтый (средний из трех) уровень террористической опасности.