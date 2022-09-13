Симферополь, 13 сентября 2022, 13:01 — REGNUM «Минусовать» объект инфраструктуры на территории бывш. УССР за каждый террористический акт Киева в России призвал советник главы Республики Крым Олег Крючков. Об этом он написал в телеграм-канале 13 сентября.
13 сентября на территории Крыма была зафиксирована новая волна телефонного терроризма, звонки поступали с сопредельной территории. Также утром 13 сентября, как сообщало ИА, ВСУ обстреляло село Журавлёвка в Белгородской области — повреждения получили школа, ДК и здание администрации.