Симферополь, , 13:01 — REGNUM «Минусовать» объект инфраструктуры на территории бывш. УССР за каждый террористический акт Киева в России призвал советник главы Республики Крым Олег Крючков. Об этом он написал в телеграм-канале 13 сентября.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Неплохо было бы за каждый теракт на нашей территории, атаку беспилотником, обстрел — минусовать одну ТЭС, мост через Днепр или другой инфраструктурный объект. Желательно во Львове, Ивано-Франковске, Луцке или Киеве. Автоматически, как Израиль. Заминировали по телефону в Крыму школы — нет одного моста в [Киеве], обстреляли село в Белгороде или Курске — закончилось жд сообщение между Львовом и Киевом», — предложил Крючков.

13 сентября на территории Крыма была зафиксирована новая волна телефонного терроризма, звонки поступали с сопредельной территории. Также утром 13 сентября, как сообщало ИА, ВСУ обстреляло село Журавлёвка в Белгородской области — повреждения получили школа, ДК и здание администрации.