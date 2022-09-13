Таллин, , 13:01 — REGNUM Приглашенные на эстонское гостелевидение ETV+ русские жители Эстонии рассказали каждый свою историю того, как введенные Западом антироссийские санкции повлияли на их жизнь, работу или бизнес. Их откровения прозвучали в политической передаче «Своя правда» вечером 12 сентября.

Пограничный столб на границе Эстонии и России Kulmalukko

Сергей Еремин сообщил, что он много лет развивал собственный бизнес в эстонском городе Йыгева (южная Эстония). У Сергея работала стекольная мастерская, в которой он принимал туристов, в основном из России, предлагал им мастер-классы по производству поделок из стекла, организовывал размещение и знакомил с Эстонией.

Теперь от этого бизнеса остались одни воспоминания, а сам Сергей с тревогой думает, как пережить предстоящую зиму, поскольку дом, мастерская и многое другое завязаны на газе и электричестве, цены на которые подскочили до небес, а российский турист больше не может приехать в Эстонию.

Второй герой Сергей Дружинин, напротив, нашел способ спасения бизнеса и продвигает поделки эстонских мастеров на российском рынке. Правда, и он признал, что с тревогой ждет дальнейшего развития ситуации с закрытием границ и разрывом всяческих связей с Россией.

Хозяйка кондитерской Ирина Оя рассказала, что пытается свести концы с концами и задается вопросом: почему государство смотрит на нее, как на пустое место. По словам Ирины, она сама создала себе рабочее место, которое сейчас очень сложно сохранить, поскольку невозможно бесконечно повышать цены на продукцию, но делать ничего не остается.

Оптимизм излучал участник передачи Андрей Малиновский. Правда, по весьма необычно связанному с санкциями поводу. Он — профессиональный шахтер и последние годы не мог работать по специальности из-за взятого страной «зеленого курса».

Но теперь ему повезло — из-за резко выросших цен на энергоносители и заметного сокращение поставок российских нефти, угля и газа правительство Эстонии решило возродить работу местных сланцевых шахт. И он вернулся к привычной работе шахтера вместе с другими 400 счастливчиками.

Энергоконцерн Eesti Energia планирует позвать обратно на работу в шахты еще несколько сотен жителей северо-восточного региона страны, сообщили в телепередаче.