Оренбург, , 13:00 — REGNUM Стали известны имена ведущих XV Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард», который пройдёт в Оренбурге. Церемонию открытия проведут заслуженные артисты России Нонна Гришаева и Максим Аверин, сообщили в минкультуры Оренбургской области.

Призы Международного кинофестиваля «Восток & Запад. Классика и авангард» Наталья Хомутова

Конкурсную и внеконкурсную программу фестиваля обнародуют после 14 сентября. Юбилейная афиша кинофестиваля будет включать, как кинопоказы в рамках конкурсной программы зарубежных и российских фильмов, так и ретроспективные классические ленты.

Напомним, кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард» пройдет в Оренбурге с 14 по 19 октября. Торжественное открытие пройдет на площадке СКК «Оренбуржье». Конкурсная программа включает 10 зарубежных, 10 российских фильмов и 20 короткометражных лент. На конкурсы было заявлено 598 картин.

Читайте ранее в этом сюжете: На конкурсы международного фестиваля в Оренбурге заявили 598 фильмов