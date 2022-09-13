Шелехов, Иркутская область, , 12:59 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области известило о новом случае мошенничества с участием «сотрудников правоохранительных органов». Его жертвой стала шестидесятипятилетняя пенсионерка из Шелехова, потерявшая более миллиона рублей

Мошенник Metapop.com

В ходе предварительного расследования установлено, что женщине поступил звонок от «следователя», который предупредил её о неразглашении тайны расследования коррупции в рядах банковских служащих и предложил сотрудничество с целью выявления нечистоплотных на руку банкиров.

Далее мошенники действовали по стандартной схеме. Сначала жертве предложили перевести накопления в специальные ячейки, для чего ей надлежало снять наличные и воспользоваться банкоматом.

Получив полмиллиона рублей, злоумышленники предупредили женщину, что неизвестные лица пытаются оформить на её имя кредит и предложили «опередить мошенников». Взяв взаймы у нескольких банков ещё 500 000 рублей, жертва снова перевела их через банкомат в торговом центре на указанные номера телефонов. Затем мошенникам потребовалось 90 000 рублей для «оформления электронной подписи и формирования печати».

Получив в мессенджере сообщение о том, что операция завершена и все кредиты погашены, пенсионерка обратилась в банк, чтобы получить письменное подтверждение, но сотрудники финансового учреждения объяснили ей, что она стала жертвой мошенников и посоветовали обратиться в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, телефонные мошенники выманивают данные граждан РФ для выдуманных расследований действий сотрудников Центробанка РФ. С марта 2022 г. наблюдается увеличение подобных звонков, представителям старшего поколения начали звонить с информацией «о расследовании преступлений, совершенными работниками соцслужб и ПФР».

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