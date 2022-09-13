Москва, , 12:57 — REGNUM Министру иностранных дел России Сергею Лаврову выдали визу для участия в работе генеральной ассамблеи ООН. Об этом 13 сентября сообщили журналистам в МИД РФ.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня визы Лаврову и ряду сопровождающих лиц дали», — заявили в министерстве.

Также указывается, что сейчас выдача виз ожидается и остальным членам делегации. Кроме того, в российском МИД ждут оперативного решения вызванных санкциями США вопросов логистики, блокирующих логистические прибытие российских представителей для участия в работе генеральной ассамблеи ООН.

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