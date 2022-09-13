Москва, 13 сентября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Министру иностранных дел России Сергею Лаврову выдали визу для участия в работе генеральной ассамблеи ООН. Об этом 13 сентября сообщили журналистам в МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Сегодня визы Лаврову и ряду сопровождающих лиц дали», — заявили в министерстве.

Также указывается, что сейчас выдача виз ожидается и остальным членам делегации. Кроме того, в российском МИД ждут оперативного решения вызванных санкциями США вопросов логистики, блокирующих логистические прибытие российских представителей для участия в работе генеральной ассамблеи ООН.