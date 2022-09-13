Москва, 13 сентября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Свыше 800 человек убитыми и ранеными потеряли киевские войска и иностранные наёмники в результате ударов ВС России за минувшие сутки. Об этом сообщает 13 сентября Минобороны РФ в сводке о ходе спецоперации в б. УССР.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

Российские войска продолжают наносить по противнику массированные огневые удары на всех операционных направлениях. ВКС России поразили высокоточным оружием пункты временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ под Славянском и Константиновкой, 115-й механизированной бригады у Артёмовска и 53-й механизированной бригады у Курдюмовки.

Также поражены подразделения 35-й бригады морской пехоты у посёлка Березнеговатое, 57-й мотопехотной бригады у села Мураховка Николаевской области, 128-й горно-штурмовой бригады у посёлка Балабино Запорожской области и 14-й механизированной бригады под Харьковом.

«В результате ударов потери за сутки военнослужащих [ВСУ] и иностранных боевиков превысили 800 человек убитыми и ранеными», — указано в сообщении.

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