Сеул, , 12:57 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поздравил режиссера Хван Дон Хёка и актёра Ли Джон Джэ с получением премии «Эмми», сообщает Yonhap News.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль Republic of Korea

Как сообщало ИА REGNUM, актёр Ли Джон Джэ выиграл в номинации «Лучший актёр драматического сериала», а режиссер Хван Дон Хёк — «Лучший режиссер драматического сериала».

Читайте также: Звезда «Игры в кальмара» получила премию «Эмми»

«Ваш подход и понимание дилемм современного общества, таких как неравенство и отсутствие возможностей, вызвали глубокое сочувствие у людей во всем мире», — написал южнокорейский лидер в послании Хвану.

В послании Ли Джон Джэ президент сделал акцент на том, что в год, когда актёр отмечает 30-летие своей карьеры, он получил ещё большую известность благодаря сериалу «Игра в кальмара». Юн Сок Ёль также сообщил о том, что с нетерпением будет ждать его новых работ.