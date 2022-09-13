Москва, , 12:54 — REGNUM Профессор Сеченовского университета, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин 12 сентября прокомментировал «Известиям» заявление Минздрава о снижении потребления алкоголя в России.

Алкоголики Цитата из к/ф «Афоня». Реж. Георгий Данелия. 1975. СССР

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«Средняя цифра нас не должна устраивать, потому что очень важна ситуация в регионах. Среди них есть те, где уже оборота алкоголя нет совсем, а есть те, где совсем плохая ситуация. Это Центральная Россия, Дальний Восток, Приморский край. В этих регионах у очень высокого процента уже был диагноз хронического алкоголизма», — заявил учёный.

По словам Демина, любой уровень потребления алкоголя — «беспороговый фактор риска». Нет такой дозы, о которой можно сказать, что она безвредная или даже полезная.

Как сообщало ИА REGNUM, потребление алкоголя в России с 2008 по 2021 годы снизилось почти на 43% — до девяти литров на душу населения в год. Об этом 11 сентября сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.