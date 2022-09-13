Москва, , 12:55 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов призвал провести мобилизацию в головах, передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

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«Пришло время провести мобилизацию… Не военную мобилизацию. Российская армия — большая и сильная, и пока сил нам хватает без мобилизации. А вот мобилизация в головах необходима, и чем быстрее это произойдет, тем быстрее мы достигнем победы», — сказал Миронов.

Он также призвал к качественному финансированию безопасности России в рамках федерального бюджета на 2023−2025 года.

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