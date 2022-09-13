Москва, 13 сентября 2022, 12:55 — REGNUM На данный момент в Херсоне продолжает работать и электроснабжение, и водоснабжение. Об этом 13 сентября сообщил заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, сообщения о том, что в областном центре прекращена подача воды и электричества не соответствует действительности. При этом заявления Киева о захвате нескольких новых сел в Херсонской области также являются ложью.
«Свет есть, вода есть, про те населенные пункты, которые говорят нацисты я не подтверждают — это были населенные пункты в серой зоне», — сказал Стремоусов.
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