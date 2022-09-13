Москва, 13 сентября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. На сегодняшний день в России не идёт речь о мобилизации. Об этом 13 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В настоящий момент — нет, об этом речь не идёт», — сказал он в ответ на вопрос о том, рассматривают ли власти России возможность проведения полной или частичной мобилизации в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что террористические действия властей Киева ставят мир под угрозу ядерной катастрофы.