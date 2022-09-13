Таллин, 13 сентября, 2022, 12:53 — ИА Регнум.

(сс) Leon petrosyan Танк Т-34 в Нарве до демонтажа

В отличие от других самоуправлений Эстонии, которые инициируют и подают в комиссию по воинским захоронениям ходатайства о переносе советских военных памятников, в регионе Ида-Вирумаа (северо-восток страны на границе с Россией) этим вопросом практически не занимаются.

Об этом сообщило региональное издание «Северное побережье» со ссылкой на пресс-секретаря министерства обороны Кай Симсон.

«Ида-вируские местные самоуправления не подавали еще ходатайства об оценке уместности местоположения военных могил, однако комиссия по воинским захоронениям получала их от землевладельцев. Процесс еще идет и какого-то конечного срока подачи ходатайств нет», — сообщила она.

Сообщается, что после того, как эстонское государство в принудительном порядке и вопреки воле местных властей Нарвы ликвидировало 16 августа 2022 года нарвские советские военные памятники, только волостная управа Алутагузе начала производство о переносе памятника, расположенного в Ийзаку и о перезахоронении находящихся под ним останков советских воинов.

Ида-Вирумаа — самый русский регион Эстонии, где русские составляют большинство. В Нарве русскоязычные составляют более 90% всего населения.