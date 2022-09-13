Ереван, , 13:14 — REGNUM Министры иностранных дел Армении и России Арарат Мирзоян и Сергей Лавров обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе в телефонном разговоре. Об этом сообщает 13 сентября армянский МИД.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

Главы МИД двух стран разговаривали второй раз за сутки. Мирзоян представил своему российскому коллеге «сложившуюся в полночь 13 сентября на армяно-азербайджанской границе ситуацию в результате широкомасштабной агрессии со стороны Вооружённых сил Азербайджана».

Мирзоян рассказал, какие шаги предприняла Армения. В их числе — обращение к России, в Организацию Договора о коллективной безопасности, в Совет Безопасности ООН для пресечения «азербайджанской агрессии и устранения её последствий».

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