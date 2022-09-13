Мосул, Ирак, 13 сентября 2022, 13:00 — REGNUM Командование армии Ирака объявило о начале масштабной антитеррористической операции, которая будет проводиться совместно с подразделениями Федеральной полиции и правительственного ополчения. Об этом 13 сентября сообщает Shafaq.
По данным журналистов, операция будет проводиться на территории провинции Нейнава, которая ранее была оплотом группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В операции задействована военная авиация и тяжёлая бронетехника.
«Оперативное командование в провинции «Нейнава» начало сегодня совместную широкомасштабную операцию по обеспечению безопасности в районе Бадуш и Джазират-аль — Хатра в городе Мосул, провинция Нейнава. Операция была начата с двух направлений, с целью преследования остатков террористов и обеспечения безопасности региона», — цитирует Shafaq заявление командования иракской армии.