Мосул, Ирак, , 13:00 — REGNUM Командование армии Ирака объявило о начале масштабной антитеррористической операции, которая будет проводиться совместно с подразделениями Федеральной полиции и правительственного ополчения. Об этом 13 сентября сообщает Shafaq.

Армия Ирака Spc. Jeffrey Alexander, US Army

По данным журналистов, операция будет проводиться на территории провинции Нейнава, которая ранее была оплотом группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В операции задействована военная авиация и тяжёлая бронетехника.

«Оперативное командование в провинции «Нейнава» начало сегодня совместную широкомасштабную операцию по обеспечению безопасности в районе Бадуш и Джазират-аль — Хатра в городе Мосул, провинция Нейнава. Операция была начата с двух направлений, с целью преследования остатков террористов и обеспечения безопасности региона», — цитирует Shafaq заявление командования иракской армии.