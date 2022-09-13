Москва, 13 сентября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало работу артиллерийских установок «Гиацинт-Б» 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР.

Mil.ru Самоходное орудие «Гиацинт-С»

«Расчёты гаубиц уничтожают бронированную технику врага, артиллерийские батареи, средства противовоздушной обороны, пункты управления и долговременные огневые точки», — говорится в телеграм-канале российского оборонного ведомства.

Также сообщатся, что контроль поражения целей и корректировка огня осуществляются расчетами беспилотного летательного аппарата.