Таллин, 13 сентября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Главной задачей стартовавшей в парламенте Эстонии осенней сессии должно стать принятие бюджета страны на 2023 год. Об этом президент Аллар Карис сообщил, выступая в парламенте.

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Как сообщила канцелярия парламента, Карис призвал парламент не брать непосильные для государства обязательства. В своем выступлении президент сказал, что, хотя проблему высоких цен на энергоносители нужно решать быстро, высокие счета за отопление не могут до бесконечности оплачиваться из бюджета и необходимы новые энергетические мощности.

Карис заявил, что в последнее время политики перестали думать о сбалансированности бюджета, и увеличение расходов стало популярным. По его словам, неразумно покрывать постоянные долгосрочные расходы временными кредитными средствами, и возникает иллюзия, что расходы можно увеличивать без повышения налогов.

«Бюджет не бездонная яма и не вечный двигатель. Увеличивая расходы, постараемся оставаться ответственными, чтобы мы могли завещать будущим поколениям что-то еще, кроме долгов, которые, хочется надеются, они смогут погасить», — сказал Карис.

Как отмечают эстонские СМИ, бюджет 2023 года может стать необычайно затратным, учитывая внешнеполитические и внутриполитические события.

Так, уже заявлено о необходимости увеличения военных расходов, а также о продолжении поддержки беженцев с б. УССР. Придется искать многие десятки миллионов евро на компенсацию высоких цен на энергоносители, на поддержку эксплуатации СПГ-терминала и на закупку дорогих нефти и газа.

Новая правительственная коалиция также договорилась о росте необлагаемого налогом минимума и о ряде новых льгот для малоимущих семей. На фоне рекордной инфляции в 2023 году (в августе — 25%) заметно вырастет и размер пенсий, привязанный к этому показателю.

Кроме того, на Эстонии лежат обязанности по продвижению «зеленых стандартов».