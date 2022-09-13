Москва, 13 сентября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли РФ представило обновленную концепцию развития микроэлектроники в стране — «Основы государственной политики РФ в области развития электронной промышленности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу», пишет «КоммерсантЪ» .

Иван Шилов ИА REGNUM Микроэлектроника

Отмечается, что концепция развития микроэлектроники в России, разработанная Минпромторгом, направлена на решение ключевых проблем в данной сфере.

Среди главных проблем микроэлектроники в РФ названы отставание технологий на 10–15 лет от мирового уровня, нехватка производственных мощностей, критическая зависимость от зарубежных технологий, острый кадровый дефицит и др.

Министерство предлагает фактически с нуля создать отрасль электронного машиностроения и отказаться от иностранных технологий при проектировании электроники.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ планирует выделить беспрецедентный объём финансирования на развитие российской электронной промышленности.

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