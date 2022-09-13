Красноярск, , 18:13 — REGNUM В Красноярском крае формируют кадровый резерв Арктической зоны региона. Краевое агентство труда и занятости населения планирует привлечь граждан на работу в компании, которые реализуют свои инвестиционные проекты на территории Норильска, Туруханского района, Таймырского Долгано-Ненецкого и части Эвенкийского муниципальных районов. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает интернет газета NewsLab.

Кадровые назначения Иван Шилов, ИА REGNUM

Согласно прогнозам агентства труда и занятости населения Красноярского края, в ближайшие 7 лет на северных предприятиях региона возникнет необходимость в 22 тысячах кадров. Для того чтобы создать опережающее кадровое обеспечение предприятий, служба занятости организует резерв квалифицированных специалистов с учётом потребностей компаний.

Отметим, что ранее был запущен кадровый проект «Арктический вызов». Это программа федерального уровня, нацеленная на привлечение высококвалифицированных специалистов и руководителей в субъекты Арктической зоны РФ. В рамках программы предложено свыше 200 специальностей по девяти различным направлениям. В программе «Арктический вызов» участвуют 44 города и населённых пункта в Карелии, Ямале, Якутии, Чукотке, Красноярском крае, Коми, в НАО и Архангельской области, 78 работодателей, среди которых 24 — региональные министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Арктический вызов» по привлечению, отбору и оценке кадров для управленческих команд Арктической зоны продлил срок приёма заявок до 30 сентября. Увеличение срока связано с активным участием регионов и появлением новых вакансий.

Читайте также: «Арктический вызов» продлил срок приёма заявок