Сербия, 13 сентября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Двое сербов получили ножевые ранения в результате нападения албанцев в селе Бабин Мост вблизи Обилича в Косово и Метохии. Об этом 13 сентября сообщили сербские СМИ.

Bože pravde Сербия и Косово

На отца и сына Сашу и Неманю Митровичей на улице перед их домом в селе Бабин Мост напал сосед-албанец. Пострадавшие находятся в больнице, врачи оценивают их состояние как стабильное.

По словам Саши Митровича, 12 сентября вечером перед их домом собралось несколько молодых людей албанской национальности, проживающих в их селе. Они дождались, пока его сын Неманя выйдет из двора на улицу. Один из молодых людей напал на Неманю и ранил его ножом в шею. Позже этот же молодой человек ранил и Сашу Митровича, который бросился на помощь сыну.

Митровичи были госпитализированы в больнице в Приштине, где им обработали раны и диагностировали другие повреждения. В течение ночи отец и сын были перевезены в больницу в Косовской Митровице, где сейчас находятся на лечении.

По неофициальным данным, полиция сепаратистского Косово задержала двух албанцев, среди которых и нападающий.

Саша Митрович рассказал СМИ, что за несколько часов до нападения молодой албанец угрожал его сыну Немане.

«Я позвонил его отцу и сказал, что его сын угрожает моему. Отец пришел к нам и сказал, чтобы мы не беспокоились, что ничего не произойдет. Когда стемнело, они опять пришли (группа молодых албанцев — ИА REGNUM). Это не в первый раз», — процитировал телеканал РТС слова Саши Митровича.

Группа молодых албанцев, напавшая на Митровичей, ранее притесняла и других жителей села Бабин Мост сербской национальности. Они считают, что нападения повторяются, так как власти закрывают глаза на действия молодых людей.

Напомним, что 13 сентября в парламенте Сербии проходит дискуссия о Косово и Метохии. Президент Сербии Александр Вучич в обращении к депутатам заявил, что он не намерен признавать независимость Косово, «ни прямо, ни косвенно».