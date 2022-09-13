Байден просит еще денег для развоза нелегалов по США
Вашингтон, 13 сентября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Правительство США за счет налогоплательщиков развозит нелегальных мигрантов автобусами по всей стране, сообщает 12 сентября The Washington Times.
Администрация Байдена отправляет деньги через Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям в рамках программы, созданной в 1980-х годах для борьбы с бездомными. В последние годы ведомство стало фокусироваться не на борьбе с нищетой жителей США, а на помощи нелегальным иммигрантам, пойманным и отпущенным на границе, чтобы они могли первые шаги к обустройству в США.
В сентябре президент Байден попросил вливания дополнительных средств в программу экстренного продовольствия и жилья FEMA. Он сказал, что ситуация на границе стала слишком серьезной, чтобы справиться при текущем финансировании.
Он также попросил дополнительных вливаний в Службу иммиграционного и таможенного контроля США, чтобы агентство могло активнее перевозить мигрантов по стране. Кроме того, он попросил еще $1,8 млрд для Министерства здравоохранения и социальных служб для размещения детей нелегальных иммигрантов и оказания более широкой помощи другим пограничным странам.