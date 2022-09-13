Вашингтон, 13 сентября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Правительство США за счет налогоплательщиков развозит нелегальных мигрантов автобусами по всей стране, сообщает 12 сентября The Washington Times.

Gage Skidmore Джо Байден

Администрация Байдена отправляет деньги через Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям в рамках программы, созданной в 1980-х годах для борьбы с бездомными. В последние годы ведомство стало фокусироваться не на борьбе с нищетой жителей США, а на помощи нелегальным иммигрантам, пойманным и отпущенным на границе, чтобы они могли первые шаги к обустройству в США.

В сентябре президент Байден попросил вливания дополнительных средств в программу экстренного продовольствия и жилья FEMA. Он сказал, что ситуация на границе стала слишком серьезной, чтобы справиться при текущем финансировании.

Он также попросил дополнительных вливаний в Службу иммиграционного и таможенного контроля США, чтобы агентство могло активнее перевозить мигрантов по стране. Кроме того, он попросил еще $1,8 млрд для Министерства здравоохранения и социальных служб для размещения детей нелегальных иммигрантов и оказания более широкой помощи другим пограничным странам.