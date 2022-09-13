Барнаул, 13 сентября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Сельхозтоваропроизводители Алтайского края нарастили объемы производства молока, сообщает 13 сентября минсельхоз региона. Всего за 7 месяцев 2022 года в сельхозорганизациях и хозяйствах индивидуальных предпринимателей произведено 390 тысяч тонн молока. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года, рост составил 3%.

(сс)Pixel-Sepp Коровы

В хозяйствах фиксируется рост продуктивности коров. За семь месяцев в среднем от каждого животного получено по 3468 килограммов молока, что больше уровня прошлого года на 233 килограмма или 7%.

Рост показателей обусловлен рядом факторов, в том числе заменой поголовья на высокопродуктивное, сменой технологической платформы, в том числе формированием качественной кормовой базы, улучшением условий содержания скота за счет строительства, реконструкции и модернизации объектов животноводства.

Алтайский край продолжает входить в число регионов-лидеров страны по суточной реализации молока, входит в топ субъектов с реализацией более 1,5 тысячи тонн в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в хозяйствах Алтайского края по данным на 1 августа поголовье крупного рогатого скота составило 659,8 тыс. голов, что на 4,4% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

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