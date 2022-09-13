Ульяновск, 13 сентября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Ульяновске готовность к зиме оценивается в 98,3%. Пуск тепла в социально-культурные учреждения начнётся 26 сентября. Об этом сообщил в телеграм-канале глава города Дмитрий Вавилин.

Александр Погожев ИА REGNUM Радиатор

По его словам, в целом готовность Ульяновска к отопительному сезону составляет 98,3%, учреждений социальной сферы — 99,9%. Градоначальник отметил, во время гидравлических испытаний выявлено 393 порыва, из них в настоящее время устранено 380.

«Пуск тепла в объекты социальной сферы стартует 26 сентября», — написал Дмитрий Вавилин.

Говоря о жилищном фонде, глава города отметил, что отопительный сезон начнётся после снижения среднесуточной температуры до +8 градусов и сохранении данной температуры в течение пяти дней. В то же время тепло могут подать многоквартирные дома, если собственники примут соответствующее решение на общем собрании.

Напомним, что в Ульяновской области на подготовку к зиме планировали потратить почти 990 млн рублей. Ремонтная кампания корректируется на основе гидравлических испытаний и выявленных дефектов.

Отметим, что ранее в регионе на обсуждение парламента внесён законопроект о компенсации выпадающих доходов поставщикам воды и тепла. По мнению разработчиков, это позволит ввести льготные тарифы для 170 тыс. жителей Ульяновской области.

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Как сообщало ИА REGNUM , ранее министр ЖКХ и строительства Ульяновской области Александр Черепан заявил, что 26 сентября начнётся отопительный сезон на объектах социальной сферы.