Санкт-Петербург, 13 сентября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Уровень зарплаты программистов и разработчиков Санкт-Петербурга стал вторым среди городов России. Такие данные 13 сентября привели в аналитическом отделе сервиса HeadHunter.

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В Северной столице специалистам в этой отрасли в среднем предлагают работу с заработной платой в 137,1 тыс. рублей. Петербург уступил лишь Москве. В столице этот показатель составляет 161,3 тыс. рублей.

Кроме того, что в Петербурге уровень платы за труд программистов более чем на 80 тыс. рублей выше, чем в среднем по стране, город также занимает и второе место по числу вакансий в этой сфере, 15,1% от общего числа.

В Северо-западном федеральном округе средняя заработная плата айтишников составляет 84,8 тыс. рублей. В округе вторым после Петербурга по этому показателю стала Ленинградская область (96,8 тыс. рублей). При этом уровень заработной платы вырос на 7% по сравнению с 2021 годом. В Псковской области — 93,5 тыс. рублей, рост на 17%.

Отметим, что, несмотря на рост среднего уровня заработной платы, по стране этот показатель снизился на 5%. Работодатели готовы платить сотрудникам около 123,1 тыс. рублей, тогда как в 2021 году предлагали работу за 129,7 тыс. рублей.