Москва, 13 сентября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Документы на получение виз от туристов из России на данный момент не принимает ряд стран Евросоюза: Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды. Об этом 13 сентября сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«Больше не принимают документы от туристов Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что некоторые другие страны сообщества — Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия и Кипр (национальная виза, не шенген), продолжают выдачу виз жителям России. В то же время указывается, что, по данным участников рынка, по разным причинам сроки рассмотрения визовых заявлений для граждан РФ выросли ещё до отмены упрощенного визового режима с ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что российская сторона не будет уподобляться Европейскому союзу, приостановившему упрощённый визовый режим для российских граждан.