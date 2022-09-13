Красноярск, 13 сентября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В Красноярском крае по состоянию на 13 сентября зарегистрировано три лесных пожара на площади 920 га. Возгорания действуют в Ермаковском районе, сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве лесного хозяйства.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

За прошедшие сутки в крае потушили один лесной пожар на площади 10,1 га — в Шушенском районе. В тушении принимали участие более 40 человек, было задействовано пять единиц техники. Два воздушных судна в течение дня патрулировали территорию, доставляли силы и средства к местам возгораний.

Действующие лесные пожары не угрожают населённым пунктам, подчеркнули в минлесхозе. По предварительным данным, они возникли по вине местного населения и из-за сухих гроз.

Как сообщало ИА REGNUM, на юге Красноярского края сохраняется высокий класс пожарной опасности. В Ермаковском районе действует режим ЧС.

С начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано более 1,2 тыс. лесных пожаров на общей площади свыше 185 тыс. га.