Челябинск, 13 сентября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Российская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) изменила слова в песне «Пьяную домой» во время выступления в Челябинске. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Цитата из интервью для интернет-канала Регины Тодоренко Клава Кока

Так, во время концерта артистка пела «забери веселую домой» вместо «забери пьяную домой». Отмечается, что подобное решение знаменитости связано с недавним скандалом, произошедшим на Дне знаний во Владивостоке.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Клаву Коку проверят на оскорбление чувств верующих. Поводом для проверки стали жалобы на недавнее выступление артистки в честь Дня знаний на центральной площади Владивостока, которое прошло напротив храма. Местные жители были возмущены тем, что песни с нецензурной лексикой и упоминанием алкоголя звучали у церкви.