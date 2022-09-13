Таиз, Йемен, 13 сентября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, касающуюся ситуации в Йемене. Об этом 13 сентября сообщает информационное агентство Khabar.

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По данным журналистов, резолюция призывает группировку йеменских повстанцев-хуситов выполнять условия перемирия, заключённого с правительством страны.

В частности, резолюция призывает повстанцев снять блокаду с города Таиз и активнее участвовать в мирных переговорах.

«Призвать повстанцев активизировать переговоры и проявить гибкость, чтобы договориться о перемирии, ведущем к постоянному прекращению огня. Подтверждается, что в йеменском конфликте отсутствует военное решение», — цитирует Khabar тест резолюции.