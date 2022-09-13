Оренбург, 13 сентября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Оренбургской области за восемь месяцев 2022 года на железнодорожной магистрали произошло три дорожно0транспортных происшествия, сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

Железная дорога

Две аварии зафиксированы на участке Красногвардеец — Новоперелюбская. В феврале здесь столкнулись автомобиль и состав со снегоуборочной техникой. В июне грузовой поезд протаранил легковую машину.

В июле на железнодорожном переезде между станцией «Сакмарская» и Разъездом 24 км произошло ДТП с участием грузового автомобиля и электрички «Орлан».

Добавим, в январе–августе 2022 года на Южно-Уральской железной дороге произошло шесть дорожно-транспортных происшествий. Это вдвое меньше прошлогоднего показателя.