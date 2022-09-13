Москва, 13 сентября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Председатель комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв («Единая Россия») прокомментировал заявление пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Евросоюза об итогах выборов в России.

Duma. gov.ru Василий Пискарев

«Евросоюз опубликовал дежурное заявление, в котором отказался признать результаты проходивших в эти дни выборов в Крыму и Севастополе», — отметил в заявлении на своем телеграм-канале российский политик.

«Расцениваем это как грубое вмешательство во внутренние дела нашей страны и проявление неуважения к выбору, сделанному жителями Крыма и Севастополя не только в минувшие выходные, но и восемь лет назад, когда на референдуме был дан однозначный ответ: Крым и Севастополь — это Россия навсегда!» — подчеркнул Василий Пискарев.

Напомним, Европейский союз (ЕС) в очередной раз отказался признавать выборы в Крыму и Севастополе. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте объединения.

«9−11 сентября прошли региональные и местные выборы в России, а также в незаконно аннексированных Автономной Республике Крым и городе Севастополе. ЕС не признает проведение этих выборов и их результат на Крымском полуострове. ЕС не признает незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией, что является нарушением международного права. Крым это [бывш. УССР]», — сказано в публикации.

В Евросоюзе подчеркнули, что никто из «избранных» на территории Крымского полуострова «не имеет никакой легитимности и не будет признан представителями этих территорий».

Также в ЕС вновь потребовали прекратить российскую спецоперацию на территории [бывш. УССР] и немедленно вывести всех военных и технику «в пределах ее международно признанных границ».