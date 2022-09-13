Депутат ГД осудил заявление Евросоюза о выборах в Крыму и Севастополе
Москва, 13 сентября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Председатель комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв («Единая Россия») прокомментировал заявление пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Евросоюза об итогах выборов в России.
Напомним, Европейский союз (ЕС) в очередной раз отказался признавать выборы в Крыму и Севастополе. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте объединения.
В Евросоюзе подчеркнули, что никто из «избранных» на территории Крымского полуострова «не имеет никакой легитимности и не будет признан представителями этих территорий».
Также в ЕС вновь потребовали прекратить российскую спецоперацию на территории [бывш. УССР] и немедленно вывести всех военных и технику «в пределах ее международно признанных границ».