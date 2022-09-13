Петропавловск-Камчатский, 13 сентября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. На Камчатке началась прививочная кампания против гриппа. В край поступили 41 тыс. доз российской вакцины «Совигрипп» и 28 тыс. доз препарата «Ультрикс», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Kraszdrav.ru Вакцинация

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«Мы понимаем, что максимальное количество осложнений отмечается от гриппа, если речь не идет о коронавирусной инфекции. Самое главная проблема заключается в том, что это обостряет хронические заболевания. Кроме того, патогенность самого вируса достаточно серьезная», — рассказал министр здравоохранения края Александр Гашков.

Специалисты призвали в первую очередь вакцинироваться гражданам из группы риска — детям, беременным женщинам, людям с хроническими заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге у станций метро, двух вокзалов и торгового центра работают 30 мобильных пунктов вакцинации против гриппа.