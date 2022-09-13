Владивосток, 13 сентября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Приморский краевой суд вынес приговор в отношении двух ранее уже судимых жителей Владивостока, которые признаны виновными в покушении на кражу, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, создание ОПГ, в четырех эпизодах преступлений с разбоем, незаконной переделке огнестрельного оружия и изготовлении боеприпасов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры края.

nz1.ru Взорванный банкомат

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В суде установлено, что в марте 2021 года фигуранты совершили четыре нападения на банкоматы в розничных торговых точках городов Владивостока и Артема, поселков Раздольное и Трудовое, а также совершили попытку кражи из банкомата, установленного в одном из офисов банка.

Участники банды тщательно продумывали совершение каждого преступления, использовали при их совершении маски и сменную одежду, специально купленный автомобиль, огнестрельное оружие. Для разрушения корпуса банкоматов они использовали самостоятельно изготовленную взрывчатую смесь, которую закачивали внутрь и инициировали ее детонацию.

Вместе с тем, ни в одном из случаев фигурантам не удалось вскрыть сейфы с деньгами, установленные внутри банкоматов, во время двух нападений они похитили денежные средства на общую сумму более 130 тыс. рублей, находящиеся в кассах магазинов, в помещениях которых были установлены банкоматы.

Суд назначил руководителю банды наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет, с отбыванием в исправительной колонии особого режима, со штрафом в 400 тыс. рублей и ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, а его подельнику лишение свободы на 13 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 350 тыс. рублей и ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Также суд удовлетворил гражданский иск банка о возмещении вреда на общую сумму более 300 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томске вынесен приговор 38-летнему местному жителю, которого обвиняли в серии разбойных нападений на букмекерские конторы. Преступления были совершены в период с октября 2016 по апрель 2019 года.