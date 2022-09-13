Ереван, 13 сентября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Азербайджан пытается нивелировать трёхстороннее заявление об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе, которое было подписано 9 ноября 2020 года. Об этом в ходе выступления в парламенте с экстренным обращением заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

iravabannet Никол Пашинян

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Он напомнил о визите секретаря Совета безопасности Армении и депутатов в Нагорно-Карабахскую Республику.

«Азербайджан пытается не допустить такие визиты, однако в трёхстороннем заявлении от 9 ноября не зафиксировано, кому можно посещать Арцах (Нагорный Карабах — прим. ИА REGNUM), а кому — нет. Азербайджан пытается нивелировать трёхстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, отправить его в архив», — указал армянский премьер-министр.

Напомним, после обострения ситуации вокруг Нагорного Карабаха в сентябре 2020 года в ночь на 10 ноября 2020 года президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали трёхстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

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Как сообщало ИА REGNUM, очередное обострение отношений между Ереваном и Баку произошло 12 сентября. Поздно вечером минобороны Армении сообщило об обстрелах своих приграничных территорий армией Азербайджана. По данным информационного портала Caliber, вооружённые силы Армении в ходе обострения на границе с Азербайджаном в ночь на 13 сентября потеряли от 150 до 200 человек убитыми. В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о 49 погибших.

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Добавим, что Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились о прекращении огня с 9:00 мск 13 сентября.